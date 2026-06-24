伸興：宇隆董事長異動為既定規劃 減速機進度不變

家用縫紉機大廠伸興今天舉行線上法人說明會，談到轉投資精密零件機械加工廠宇隆董事長劉俊昌辭職，伸興發言人莊子禾表示，宇隆董事長異動為既定規劃，伸興近期將透過新聞稿對外說明。

伸興在法說會後說明，宇隆董事長劉俊昌退休是原本既定的接班規劃，原訂2025年宇隆改選董事後退休，今年是延後1年交棒。

伸興指出，宇隆現任總經理蔡銘東仍在職，伸興100%授權蔡銘東，包括減速機等相關計畫專案推展時程不受影響。

伸興指出，與宇隆雙方結盟目標是打造集團化經營，劉俊昌近年成功穩固基礎，後續棒次交由伸興，打造全新經營團隊。

宇隆22日公告，接獲原任董事長劉俊昌請辭董事長職務，當日生效，當天宇隆召開董事會，推舉宇隆董事暨伸興董事長林志誠，為宇隆新任董事長。

根據宇隆年報，截至今年3月底，伸興持有宇隆股權比重26.06%，居宇隆最大股東。

莊子禾指出，宇隆持續布局機器人關節模組減速機，以及液冷系統關鍵元件通用快接頭UQD（Universal Quick Disconnect）等轉型項目。