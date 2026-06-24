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美利達：新產品及需求回升 歐洲子公司營收年增13%

中央社／ 台北24日電
美利達董事長曾崧柱。記者曾吉松／攝影
美利達董事長曾崧柱。記者曾吉松／攝影

自行車美利達今天表示，受惠於新產品上市及市場需求逐漸回升，歐洲子公司今年前5月營收較去年同期成長13%，顯示銷售動能已較前期明顯提升。

美利達今天在股東會指出，歐洲市場銷售逐步回升，隨著歐洲市場庫存回到較健康水位，自行車產業供需結構持續改善，加快新產品布局腳步，以掌握市場商機。

美利達集團去年合併營收新台幣267.57億元，稅後淨利12.16億元，每股盈餘（EPS）為4.01元，較2024年由虧轉盈，顯示集團營運及市場銷售狀況已逐步改善。美利達股東會今天通過每股配發現金股利2.8元。

除歐洲市場銷售逐步回升，美利達指出，中國市場止跌走穩，受惠於中低階自行車需求回溫，2026年前5月累計銷售量較去年同期成長11%，累計營收較去年同期成長4%，市場需求回穩。美利達將持續強化庫存管理及營運效率，依市場需求變化調整產品與銷售策略。

美利達說明，市場庫存調節已逐漸步入尾聲，為確保市場端的庫存控制在健康水位，將謹慎控制出貨量，以避免市場端再累積多餘庫存。隨著舊庫存持續去化，新產品銷售比重上升，加上匯率變動較前期趨於穩定，毛利率可望朝穩定改善方向發展。

美利達 營收 自行車 EPS

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