美利達：新產品及需求回升 歐洲子公司營收年增13%

中鋼（2002）24日法說會，表明儘管全球鋼鐵市場仍受到中東戰事、地緣政治及關稅政策等不確定因素干擾，但對台灣內需市場展望維持相對正向，認為科技廠房、商辦大樓、都市更新及橋樑工程等需求將持續支撐用鋼市場，加上大陸持續推動減產政策，有助改善全球鋼鐵供需結構，中長期鋼市展望審慎樂觀。

2026-06-24 16:39