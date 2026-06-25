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永豐實強化海外布局

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

永豐實（6790）昨（24）日召開股東會，董事長何奕達表示，面對全球經濟與市場變動，2026年外部環境「不會變得更簡單」，公司將持續深耕台灣市場，推動「產品做深、品類做廣」策略，並逐步強化海外布局，建立可持續成長動能，作為下階段成長動能。

會中完成董事改選，董事會維持七席架構，整體變動不大。其中，永豐餘投控法人董事代表由永豐餘總經理駱秉正，改由現任永豐實總經理陳亭蓁接任，其餘董事及三席獨立董事均續任。

總經理陳亭蓁指出，面對消費市場競爭加劇，公司將持續以「價值成長優先、獲利品質優化」為核心策略，強化品牌價值與產品差異化。以家庭用紙事業為例，「五月花」持續穩固中高階市場領導地位，透過全紙包裝與環保設計深化品牌競爭力；「得意」廚房紙巾則藉由倒掛式抽取等創新設計，拓展使用場景，進一步提升品類滲透率與市占表現。

展望2026年，永豐實指出，人工智慧應用深化、能源轉型及氣候變遷政策，仍將支撐產業發展與經濟結構調整，但地緣政治風險升高、貿易保護主義升溫，以及主要經濟體競合變化，持續對全球經濟成長及原物料供需帶來不確定性。國內方面，物價水準與公共費率調整，持續影響消費者信心與支出行為，消費成長動能承壓。

面對外部變數，公司將持續採取審慎且具彈性的經營策略，強化成本控管與資源配置效率，積極掌握產品、通路及市場成長契機。

永豐餘 永豐 何奕達

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