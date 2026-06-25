鑽石投資第2季獲利躍增

鑽石投資（6901）轉投資醣基（6586）近期受惠美國食品藥物管理局（FDA）新法規趨勢帶動，股價過去兩個月大漲逾3.8倍，不僅躍升為興櫃生技股股王，也為鑽石投資母公司帶來超過30億元的帳面價值。法人預期，鑽石投資第2季獲利將母以子貴而呈跳躍性成長。

法人分析，醣基生醫掌握醣分子轉化的核心技術，隨著美國FDA新法規趨勢帶動下，未來有機會成為生物相似藥公司爭相合作對象。

醣基股價已從4月上旬27元起漲，直至昨日收在131元，漲幅超過3.8倍，更成為興櫃生技股股王。

由於鑽石投資持股醣基14.42%，為最大股東，近期獲得的帳面價值更高達30億元以上，預期今年第2季鑽石投資的獲利將「母以子貴」而獲得跳躍性成長。

美國FDA今年3月發布兩項最新生物相似藥開發指南，一是3月9日《關於生物相似藥開發與 BPCI 法案的新修訂問答草案（第四版）》，新規揭示只要科學數據與理化特性（包含 1 月FDA研討會極力強調的抗體醣基化分析）足夠充分、證明高度相似，FDA將允許大幅減少或豁免某些臨床藥物動力學（PK）研究。

FDA也在3月18日發布《藥品開發中新替代方法一般性原則草案》，為生技大廠引進「非動物實驗方法」，明確規範新替代方法在遞交給FDA藥品審查中心時的驗證標準、數據可靠性與科學共識。FDA將逐步淘汰抗體開發必須依賴動物實驗的長期藍圖。