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中鋼構接單能見度高

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼構（2013）昨（24）日法說會，國內房市受到央行信用管制影響，住宅建案推案速度放緩，然而科技廠房、物流中心、A級商辦大樓、危老重建及橋樑工程需求仍相當穩健，在建工程量維持高檔，鋼構總量26.3萬公噸，接單能見度高。

中鋼構指出，在手工程總量逾26萬公噸，其中大樓建築鋼構工程達19.16萬公噸，占比72.85%，仍是公司最主要營運來源；廠房鋼構工程6.92萬公噸，占26.31%；其他鋼構工程約2,200公噸，占0.84%。

從訂單結構來看，大樓與廠辦仍是市場主力。中鋼構近年承攬包括台北雙星、金仁寶北士科總部大樓、高科技廠房、物流園區及國道四號豐原潭子段橋樑工程等大型案件，顯示公司在超高層建築、科技廠房及公共工程領域持續保持領先地位。

財務表現方面，中鋼構今年第一季合併營收46.24億元，營業毛利2.26億元，稅後純益1.33億元，營運獲利穩健。

展望後市，中鋼構表示，未來將持續鎖定高科技廠辦、物流廠辦、A級商業辦公大樓、橋樑工程及大型危老改建等高附加價值案件，並藉由中鋼集團資源整合優勢，提升統包工程承攬能力，擴大市場競爭力。

此外，積極導入人機協作與智慧製造技術，透過製程優化提升生產效率、降低成本及減少能源消耗，以因應未來大型公共工程及科技廠房建設需求成長。

中鋼 央行 中鋼構

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