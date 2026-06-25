中鋼（2002）昨（24）日法說會，儘管全球鋼鐵市場仍受到中東戰事、地緣政治及關稅政策等不確定因素干擾，對台灣內需市場展望維持正向，認為科技廠房、商辦大樓、都市更新及橋梁工程等需求將持續支撐用鋼市場，加上大陸持續推動減產政策，有助改善全球鋼鐵供需結構，中長期鋼市展望審慎樂觀。

中鋼指出，鋼構市場今年第2季雖受到房市降溫影響，住宅建案數量較往年減少，但商辦大樓與科技產業投資需求持續釋出，整體鋼構需求仍維持穩定。

尤其第3季在原料成本上升帶動鋼價走揚下，市場已出現提前備料現象，顯示下游客戶對後市需求仍具信心，未來用鋼需求將以商辦大樓、都市更新、科技廠房及橋梁工程為主要成長動能。

產銷營運方面，中鋼第1季銷售量184萬公噸，其中內銷104萬公噸，占比56%，顯示台灣市場仍是最重要營運基礎。若納入中龍鋼鐵計算，集團第1季總銷售253萬公噸，內銷比重57%。

在主要內銷產業中，直接用戶占19.4%，單軋業占17.5%，裁剪業占15.9%，螺絲螺帽產業占15.2%，鋼結構業占8.7%，顯示建築、基礎建設及製造業仍是台灣鋼鐵需求的重要支柱。

對於未來發展，中鋼持續推動「高值化精緻鋼廠」與「發展綠色技術及能源資源」雙主軸策略，透過開發高附加價值產品提升獲利能力。公司規劃至2031年將精緻鋼品占比由目前約12.8%提高至20.5%，精緻鋼品銷售量目標160萬公噸以上。

中鋼表示，2026年第1季精緻鋼品銷售量達19.3萬公噸，占總銷售量11.5%，營收占比17.8%，更貢獻超過九成毛利，顯示高值化產品已成為公司最重要的獲利來源。產品涵蓋高功能結構鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼、綠能家電用鋼及先進合金鋼等領域。

中鋼持續推動供應鏈升級，包括BCR耐震鋼結構、超高強度汽車用鋼及低碳扣件供應鏈等計畫，協助台灣鋼鐵下游提升競爭力。

中鋼表示，但隨著台灣科技業持續投資、都更及公共工程需求穩定成長，加上橋梁更新工程逐步展開，內需市場將成為支撐鋼鐵產業的重要力量，對中長期營運展望維持正向看法。