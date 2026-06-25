喬山2028年營收挑戰千億元

喬山健康科技（1736）昨（24）日召開股東常會，通過每股配發4.5元現金股利，並完成董事全面改選，羅崑泉獲選續任董事長；喬山預計2028年達成全球商用健身器材市占率70%的目標，集團營收進一步挑戰1,000億元大關。

喬山總經理羅光廷表示，喬山越南二廠已於今年5月完工投產，目前擁有全球最大的健身器材生產基地，「1,000億元營收的產能都準備好了！」他強調，喬山已築起一道長城，堵住競爭者侵蝕市場，商用市場喬山沒有對手。

喬山去年合併營收達543.29億元、年增13.7%，自2018年起連續八年刷新紀錄，毛利率50.6%，每股純益9.06元，為近19年新高；今年前五月合併營收198.57億元、年增8.1%，續創同期新高，展現集團營運規模與市場競爭力持續提升。

羅光廷指出，美國對等關稅將台灣和越南關稅稅率提高至14.6%，但仍較中國22.1%的關稅有7.5個百分點的優勢，喬山已將中國銷美產品由上海廠移往越南北寧廠生產，北寧廠占地約19公頃，今年5月投產，連同越南安平廠共29公頃，是業界最大規模的生產基地。

羅光廷表示，今年喬山真正精彩的是第3季和第4季，不僅庫存因素消除，且美國政府於4月20日啟動的關稅退稅，喬山集團已申請退稅金額達4,430萬美元，6月將可收到1,580萬美元退稅，並於第3季收回大部分退稅款，直接挹注獲利。

在商用健身器材市場方面，喬山以Matrix、Vision雙品牌策略佈局，其中Visin品牌主要用於防禦中國品牌價格競爭，強化全球市場滲透率，今年商用市占率預期可達52%，2028年挑戰全球市占率70%目標。

家用市場方面，今年是併購BowFlex品牌第三年，將大幅投入行銷資源並拓展電商等通路，帶動銷售動能。新產品預計自6月起出貨，下半年放量，全年可望貢獻獲利，並且看好減重藥物普及帶動新型健身需求，為重訓器材帶來新一波成長契機。

法人認為，喬山在商用、家用健身器材，以及Fuji按摩椅、Panasonic助聽器等事業同步挹注下，未來三年每年營收將以15%至25%的速度成長，預期今年集團營收可望超越660億元，每股稅後純益有機會上看15至20元。