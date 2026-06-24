世紀風電25日暫停交易 明日盤後宣布重大訊息

世紀風電（2072）24日公告，25日因有重大訊息待公布，經證交所同意，暫停交易一日。世紀風電表示，明日收盤後，下午將在證交所宣布重大訊息，因此暫停交易一日，隔日會恢復正常。

世紀風電受惠離岸風電發展，目前在手訂單充足，世紀風電表示，手握台灣離岸風電3-1、3-2水下基礎、基樁等訂單，合計訂單量達千億元以上，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升。

世紀風電表示，目前離岸風電區塊開發3-1及3-2期之國產化政策維持不變，公司可望成為最大受惠廠商，整體風場建置期預計延續至2029年。此外，能源署近期已逐步明朗化3-3期開發進度，規劃釋出約3.6GW風場容量，預計2026年完成選商，並於2030至2031年間完成併網。