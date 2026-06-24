中鋼構法說會／在手工程量達26萬公噸 能見度高

中鋼構（2013）24日法說會，表明雖然國內房市受到央行信用管制影響，住宅建案推案速度放緩，但科技廠房、物流中心、A級商辦大樓、危老重建及橋樑工程需求仍相當穩健，目前在建工程量維持高檔，鋼構總量達26.3萬公噸，接單能見度高。

中鋼構指出，在手工程總量逾26萬公噸，其中大樓建築鋼構工程達19.16萬公噸，占比72.85%，仍是公司最主要營運來源；廠房鋼構工程6.92萬公噸，占26.31%；其他鋼構工程約2,200公噸，占0.84%。

從訂單結構來看，大樓與廠辦仍是市場主力。中鋼構近年承攬包括台北雙星、金仁寶北士科總部大樓、高科技廠房、物流園區及國道四號豐原潭子段橋樑工程等大型案件，顯示公司在超高層建築、科技廠房及公共工程領域持續保持領先地位。

財務表現方面，中鋼構今年第1季合併營收46.24億元，營業毛利2.26億元，稅後純益1.33億元，營運獲利穩健。

展望後市，中鋼構表示，未來將持續鎖定高科技廠辦、物流廠辦、A級商業辦公大樓、橋樑工程及大型危老改建等高附加價值案件，並藉由中鋼集團資源整合優勢，提升統包工程承攬能力，擴大市場競爭力。

此外，積極導入人機協作與智慧製造技術，透過製程優化提升生產效率、降低成本及減少能源消耗，以因應未來大型公共工程及科技廠房建設需求成長。

市場人士指出，隨著政府持續推動公共建設、橋樑更新計畫，以及台灣科技產業持續擴大投資，中鋼構手中訂單能見度維持高檔。尤其橋樑鋼構工程已逐步成為未來數年重要成長動能，加上都更、危老重建與商辦市場需求穩定，預料將為公司帶來穩定接單來源。

法人認為，中鋼構受惠科技建廠熱潮、橋樑更新商機以及大型商辦開發需求，未來幾年營運可望維持高檔水準，其產銷能見度高。