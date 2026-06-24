宏璟股東會／通過配息1.5元 房市景氣取決於央行

宏璟（2527）24日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1.5元。宏璟指出，今年房市景氣仍取決於央行是否調整管制措施。

今年完工方面，宏璟表示，今年除中壢二廠廠房大樓已於第1季完成銷售、過戶並認列營收外，將持續去化台北市延平南路住宅案「帝璟苑」餘屋，「高雄K28廠房大樓」預計第4季完工取得使照。

另，竹北開發案則規劃分為八區推動，全區水土保持工程已於2022年第2季完工，其中第一期A區住宅及會館開發案目前正進行建照申請作業。至於台中十四期重劃區開發案，已於2025年4月申報開工，後續將視市場情況與整體開發規劃，選擇適當時機動工興建。

展望未來，宏璟表示，房地產市場仍將受到政策調控、利率變動、總體經濟環境及市場供需等多重因素影響，未來市場走勢之關鍵，取決於央行是否調整相關管制措施。

另外，不同區域與產品表現將趨於分化，具備完善生活機能、交通建設及產業支撐之 區域，仍可望維持相對穩定表現，整體市場氛圍預計將延續去年審慎觀望態勢。

至於房價上，在通膨環境下，不動產仍具保值特性，資金可望持續流向房地產市場避險，房價下修空間相對有限，在剛性自住需求支撐下，市場仍具一定支撐力。