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雙鍵獲利／自結5月稅後純益年增4.5倍 EPS 0.49元
雙鍵（4764）日前公告5月自結獲利數字，單月稅後純益4,200萬元，年增451%，每股純益（EPS）0.49元。加計4月、第1季獲利數字，雙鍵今年前五月EPS達1.94元，上半年獲利表現，明顯較去年同期大幅進步。
雙鍵日前表示，旗下應用於高階CCL板材的5G／6G材料，已大入大廠供應鏈，出貨動能持續增溫。今年預期產能放大，董事會並於3月通過辦理現金增資發行普通股6,000張，並發行國內第二次有擔保轉換公司債5億元，以償還銀行借款。6月董事會並決議辦理現金增資發行普通股600萬股。
雙鍵也指出，未來除持續開發5G／6G材料外，也將耕耘COC電子材料、阻燃電子材料及其他電子材料
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