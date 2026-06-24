雙鍵獲利／自結5月稅後純益年增4.5倍 EPS 0.49元

年輕時若能及早建立投資觀念，成果可能比想像中更驚人。一名歲男網友近日分享，自己今年將滿23歲，他在18歲時就在媽媽帶領下開立證券戶，並開始用大學打工存下來的閒錢買股，沒想到近幾年手中持股突然大漲，資產還在短短兩個月內翻了3倍，總共來到336萬元，讓他不禁直呼「很不真實」。

2026-06-24 12:21