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安泰銀股東會／通過每股配發現金股利0.51元 全行資產破4,000億元大關

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
安泰銀24日召開2026年股東常會，由董事長俞宇琦（中）主持。圖／安泰銀行提供
安泰銀24日召開2026年股東常會，由董事長俞宇琦（中）主持。圖／安泰銀行提供

安泰銀行24日舉行股東常會，董事長俞宇琦指出，2025年安泰銀行稅後純益15.39億元，年增16.1%，每股盈餘（EPS）0.79元，年增16.2%，會中通過2025年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利新台幣0.51元，已連續16年配發現金股利。安泰銀行總經理徐世偉則指出，截至今年4月底，全行資產總額已正式突破4,000億元大關，樹立新里程碑。

俞宇琦於主席致詞時表示，安泰銀行近年來營收與獲利穩步攀升，是建立在前瞻策略布局、穩健公司治理與嚴謹風險控管的堅實基礎上，展現穩健經營與永續發展的成果。全行在數位轉型與關鍵人才發展的深耕，這些投入正加速轉化為創造長期價值的引擎。

徐世偉則指出，2025年的營運成果不僅是財務數字的躍升，更是全行上下共同推動組織轉型的具體展現。延續去年第四季的強勁業務動能，今年前五個月營收動能續旺，各項核心指標較去年同期皆有顯著成長。截至今年4月底，全行資產總額已正式突破4,000億元大關，標誌著安泰銀行迎來歷史性的重要成長里程碑。

在業務策略執行上，安泰銀行採取法金、消金及財管多元布局。法人金融方面，放款餘額年增12.2%，深耕企業客戶與產業金融成果顯著，新成立法金商金團隊，鎖定具高成長潛力之中小企業客群，全面拓展服務維度；消費金融方面，信用貸款餘額年增19.8%、信用卡簽帳年增9.7%、房貸餘額年增4.4%，全線產品拓展策略奏效，展現強勁的市場開拓力。

財富管理方面，安泰銀行戰略布局邁入新階段，第四季啟動「財管2.0轉型方案」規劃，將針對高資產客戶提供涵蓋投資布局、風險管理、稅務效率與資產傳承的顧問式金融服務，後續並計劃進駐亞洲資產管理中心高雄專區，聚焦高資產客戶融資與全方位投資的財富管理先機。

在推動「永續經營」的道路上，安泰銀行致力引導金融資金流向綠色與低碳轉型產業。截至2025年底，綠色授信與永續連結授信餘額分別實現32%及10.6%的強勁成長力道。

展望2026年，安泰銀行強調，將秉持「信賴每一步、專業每一刻」的品牌精神，聚焦六大經營策略，包含資產穩健成長多元化收益、深化客戶關係拓展跨售、提升財務績效強化資本效率、優化薪酬人才機制、加大AI科技與資訊系統投資，以及推動組織再造優化敏捷效能，厚植市場競爭優勢，並以穩健的步伐與創新的思維，積極開創嶄新的成長契機，與客戶及合作夥伴攜手同行，為股東、客戶及社會創造極大化的長期價值，陪伴客戶共創人生安泰。

營收 安泰銀 股利

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