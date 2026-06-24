台鹽股東會／去年獲利穩健成長 每股配發現金股利1.4元

台鹽（1737）24日召開股東常會，會中通過去年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。2025年度合併營業收入33.08億元，年增2.15%；稅後純益3.99億元，年增7.6%，每股稅後純益（EPS）達2元。股東會並通過每股配發現金股利1.4元，與股東共享經營成果。

台鹽董事長丁彥哲表示，去年雖面臨市場競爭加劇及消費環境變動，仍繳出穩健成績。其中，精製鹽產品銷售穩健成長，台塩海洋鹼性離子水持續透過品牌創新擴大市場影響力，自主研發的非變性二型膠原蛋白CollaFix®機能保健原料擴大銷售日本，為整體營運挹注動能。

丁彥哲指出，面對健康、天然及機能性消費趨勢崛起，臺鹽持續以鹽、水及膠原蛋白三大事業為核心，透過產品創新、品牌升級及通路拓展，建構健康生活事業版圖。未來除持續開發高附加價值產品、打造具潛力的明星商品，也將拓展店中店等複合式通路布局，並發揮自有研發與製造優勢，積極發展代工業務，開創營運新契機。

鹽品事業方面，近年採取差異化策略，推出多款特色及功能性鹽品，除擴大食用鹽外的業績來源，亦提升獲利貢獻。其中，鹽滷去年成功掀起市場話題，帶動二代新品上市，展現特色化鹽品的發展潛力。今年除重點推廣鹽麴、天然海鹽及軟水鹽錠等，也與波蜜公司合作推出聯名海礦飲，七月底也將首度參與台灣美食展，透過體驗行銷推廣特色鹽品的多元應用，開拓新客群與商機。

包裝水事業方面，台塩海洋鹼性離子水穩居機能飲水領導品牌，並連續獲選國慶大典及臺灣燈會等國家盛事指定用水，展現品牌實力。面對激烈價格競爭，臺鹽堅持以品牌價值優先，透過特色瓶行銷、跨界合作及客製化服務穩固市占。今年更透過聯名藝術瓶推動國際布局，將台灣優質好水推向海外；下半年亦將推出新品並拓展新通路，擴大品牌影響力。

生技布局則聚焦海洋生技研發成果商品化，自主研發的非變性二型膠原蛋白CollaFix®已連續三年吸引國際客戶採購，展現臺鹽膠原蛋白原料的技術實力與國際競爭力。今年七月，導入膠原蛋白包覆技術的綠迷雅新品「奢逆時御膚活顏滋養油」將於亞洲生技大展亮相，拓展高端保養品版圖。此外，臺鹽牙膏憑藉自有國際級GMP廠及MIT製造優勢，吸引品牌合作與代工洽詢，下半年亦將攜手杏一等專業通路推出聯名新品。