快訊

競選看板臉部被挖走！「藝術家」法男犯案原因曝 美女議員哭笑不得

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽股東會／去年獲利穩健成長 每股配發現金股利1.4元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台鹽召開股東常會，會中通過去年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。記者吳秉鍇／攝影
台鹽召開股東常會，會中通過去年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。記者吳秉鍇／攝影

台鹽（1737）24日召開股東常會，會中通過去年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。2025年度合併營業收入33.08億元，年增2.15%；稅後純益3.99億元，年增7.6%，每股稅後純益（EPS）達2元。股東會並通過每股配發現金股利1.4元，與股東共享經營成果。

台鹽董事長丁彥哲表示，去年雖面臨市場競爭加劇及消費環境變動，仍繳出穩健成績。其中，精製鹽產品銷售穩健成長，台塩海洋鹼性離子水持續透過品牌創新擴大市場影響力，自主研發的非變性二型膠原蛋白CollaFix®機能保健原料擴大銷售日本，為整體營運挹注動能。

丁彥哲指出，面對健康、天然及機能性消費趨勢崛起，臺鹽持續以鹽、水及膠原蛋白三大事業為核心，透過產品創新、品牌升級及通路拓展，建構健康生活事業版圖。未來除持續開發高附加價值產品、打造具潛力的明星商品，也將拓展店中店等複合式通路布局，並發揮自有研發與製造優勢，積極發展代工業務，開創營運新契機。

鹽品事業方面，近年採取差異化策略，推出多款特色及功能性鹽品，除擴大食用鹽外的業績來源，亦提升獲利貢獻。其中，鹽滷去年成功掀起市場話題，帶動二代新品上市，展現特色化鹽品的發展潛力。今年除重點推廣鹽麴、天然海鹽及軟水鹽錠等，也與波蜜公司合作推出聯名海礦飲，七月底也將首度參與台灣美食展，透過體驗行銷推廣特色鹽品的多元應用，開拓新客群與商機。

包裝水事業方面，台塩海洋鹼性離子水穩居機能飲水領導品牌，並連續獲選國慶大典及臺灣燈會等國家盛事指定用水，展現品牌實力。面對激烈價格競爭，臺鹽堅持以品牌價值優先，透過特色瓶行銷、跨界合作及客製化服務穩固市占。今年更透過聯名藝術瓶推動國際布局，將台灣優質好水推向海外；下半年亦將推出新品並拓展新通路，擴大品牌影響力。

生技布局則聚焦海洋生技研發成果商品化，自主研發的非變性二型膠原蛋白CollaFix®已連續三年吸引國際客戶採購，展現臺鹽膠原蛋白原料的技術實力與國際競爭力。今年七月，導入膠原蛋白包覆技術的綠迷雅新品「奢逆時御膚活顏滋養油」將於亞洲生技大展亮相，拓展高端保養品版圖。此外，臺鹽牙膏憑藉自有國際級GMP廠及MIT製造優勢，吸引品牌合作與代工洽詢，下半年亦將攜手杏一等專業通路推出聯名新品。

台鹽 股利 EPS

延伸閱讀

富喬工業股東會／拍板1元股利 看今年下半年動能續強

上半年創新板法說會第二日 聯友金屬、奧義賽博展現創新實力

三大未來營運動能強 配發現金股利每股0.25元

永豐實股東會／何奕達：消費品不能只靠促銷 海外成下一階段成長課題

相關新聞

23歲資產衝破336萬！他18歲被媽媽帶去開戶 靠1檔股票賺3倍

年輕時若能及早建立投資觀念，成果可能比想像中更驚人。一名歲男網友近日分享，自己今年將滿23歲，他在18歲時就在媽媽帶領下開立證券戶，並開始用大學打工存下來的閒錢買股，沒想到近幾年手中持股突然大漲，資產還在短短兩個月內翻了3倍，總共來到336萬元，讓他不禁直呼「很不真實」。

股市賠錢怪東怪西就不怪自己？投資大忌「責任外包」：錢在手上下單是你在按

在投資過程中，責任心至關重要。許多人習慣怪罪外部因素，如政府或他人推薦，卻忽視自身決策的影響。投資者應承擔結果，才能真正掌握風險與利益。

為何正2漲時多1倍、跌卻比0050多2倍以上？網曝真相：你買的是期貨

元大台灣50正2（00631L）在市場震盪中引發投資者關注，因漲跌幅與0050的預期不符。一名網友指出，0050跌0.45%時，正2卻跌1.60%，引起熱烈討論。許多網友解釋該商品並不單純追蹤0050，實則透過期貨與現股配置達成槓桿效果。

主被動ETF不用二選一！詹璇依「雙核心」配置：散戶別業餘挑戰專業

財經主持人詹璇依提出「主被動雙核心」投資策略，建議散戶不必在主動式ETF與被動式ETF中二選一。她以運動比賽做比喻，強調各類產品的角色及風險，並提醒投資人需謹慎挑選及評估經理人績效。

彭博報導台股炒股狂潮！融資餘額1年暴增160％ 網：勇敢的人先享受世界

台灣股市近期狂熱，融資餘額一年內暴增160%，成為全球股市的熱門焦點。年輕投資人借資金進場，專家警告市場過熱可能導致劇烈修正，影響尋求快速致富的年輕人。

AI行情下半場算力下沉終端！上游ASIC到下游IPC全爆發 專家點「2檔」轉型黑馬

過去三年，AI行情幾乎都集中在雲端那一端：GPU、HBM、CoWoS、ABF載板，這些股票早就漲到法人不敢追、本益比拉到天上。但大型語言模型（LLM）的Token消耗過快、推論成本居高不下，企業開始改用領域語言模型（DSLM），透過LLM蒸餾、參數剪枝與量化技術，把通用大模型壓縮成專為特定產業（製造、醫療、金融）客製化的小模型。 相比通用LLM，DSLM具備高隱私安全、領域高準確度、低傳輸延遲三大優勢，更重要的是，模型壓縮後體積大幅縮小，正好能塞進NPU這類低功耗端側晶片運行，直接把企業導入AI的硬體與算力成本砍掉一大截。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。