永豐實股東會／何奕達：消費品不能只靠促銷 海外成下一階段成長課題

永豐實（6790）24日舉辦股東會，董事長何奕達表示，面對關稅、貿易政策、消費行為及全球經濟變化，2026年外部環境「不會變得更簡單」，公司將持續深耕台灣市場，朝「把產品做深、把品類做廣」方向推進。海外市場方面，則將一步一步建立可持續成長能力，作為下一階段成長布局。

永豐實股東會並進行董事改選，整體董事會維持七席架構，變動幅度不大。其中，永豐餘投控法人董事代表由永豐餘總經理駱秉正，改由現任永豐實總經理陳亭蓁接任，其餘董事與三席獨立董事均續任。

何奕達指出，對永豐實這類貼近日常生活的消費品公司而言，消費品的價值不只是規格、價格或促銷，而是能否真正理解消費者生活。每一包衛生紙、每一項清潔用品都進入消費者日常，消費者願意一次又一次選擇，就是對產品、品牌與公司投下信任的一票，因此公司必須持續把產品做得更好、品類做得更完整，從不同生活場景出發，讓消費者用起來更安心、更健康、更方便，也更有感。

海外布局方面，何奕達表示，走出台灣不是短期專案，而是公司下一階段成長必須面對的課題；不同市場有不同生活方式，不能只是把台灣產品直接帶出去，而是要把對消費者生活的理解能力帶出去，並在每一個市場重新學習、調整與累積。

永續轉型方面，何奕達表示，永豐實2025年推動能源轉換、製程效率提升與碳管理，已完成台灣所有營運據點範疇一、二、三溫室氣體盤查與查證，清水廠新天然氣鍋爐也正式運轉，完成階段性低碳能源轉換，為即將上路的碳費制度預作準備。

總經理陳亭蓁表示，面對消費市場競爭加劇，公司持續以「價值成長優先、獲利品質優化」作為核心策略，聚焦品牌價值提升與產品差異化。以家庭用紙事業來看，五月花持續鞏固中高階市場領導地位，並透過全紙包裝、環保設計深化品牌競爭力；旗下「得意」廚房紙巾則透過倒掛式抽取等創新設計，擴大使用情境，進一步帶動品類滲透率與市占率提升。

在潔品事業方面，陳亭蓁表示，橘子工坊持續以無香精、無螢光劑及無有害化學殘留作為產品定位，強化健康居家品牌形象，回應消費者對居家安全與公共衛生需求。她強調，公司近年持續透過產品升級與品牌經營，降低對價格促銷的依賴，強化長期競爭力。

至於中國市場，陳亭蓁表示，目前大陸生活用紙市場仍面臨供給過剩與價格競爭壓力，公司將持續維持價格紀律，避免陷入惡性競爭，並透過新品開發、客戶結構優化與成本控管提升營運彈性。

永豐實董事長何奕達主持股東會，提到2026年外部環境「不會變得更簡單」。嚴雅芳/攝影