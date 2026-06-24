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半導體全倒他獨強！中砂盤中逆勢漲逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
中砂董事長林伯全。記者鐘惠玲/攝影
中砂董事長林伯全。記者鐘惠玲/攝影

台股今日開盤下挫，不過半導體材料大廠中砂（1560）盤中股價表現逆勢走揚，早盤一度漲逾半根停板。

中砂董事長林伯全23日表示，下半年的營運表現將優於上半年。法人樂觀估計，如果下半年成長動能格外強勁，中砂或有機會於今年就提早叩關年度營收達百億元的目標，且首度賺進超過一個股本。

中砂今年累計前五月合併營收39.52億元，年增24.5％，已經連兩月的單月業績維持在8億元之上，外界看好其全年業績持續創新高在望。同時，該公司首季毛利率為35％，林伯全指出，隨著經濟規模擴大，第2季毛利率可望再提升。法人則評估，其第3季毛利率有希望朝40％邁進，拉升整體獲利表現。

在擴產後，中砂6月的鑽石碟產出約已達6萬多片，且仍供不應求，林伯全說，相關產能還會持續增加，後續也規畫還會興建新廠。他並預期，接下來三年，該公司鑽石碟業務的年複合成長率可能達15％至20％。

另外，在晶圓再生業務方面，中砂12吋再生晶圓月產能於近期已提升到40萬片，後續估計主要受惠於產品組合優化。林伯全提到，下一階段還需要在北台灣覓地興建新廠。

至於傳統砂輪業務，林伯全透露，傳產應用需求有所回升，供應ABF載板應用的鍍膜壓頭等精密模具需求也頗佳。由於原料與人力等成本上漲，預計7月起將調整砂輪報價，幅度依照客戶別而有所不同，大致在15％左右。

營收 半導體 中砂

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