富華新股東會／配發0.61元股息 宣布切入類養生村的全齡宅市場

富華創新（3056）23日召開股東常會，董事長吳錫坤表示，明年房地產市場將是價格混亂的一年，整體市場景氣仍不看好。他也宣布，富華創新將瞄準高「高年級生」，切入類養生村規劃的全齡宅市場。

富華創新首件全齡宅，基地位於台中水湳經貿園區的文商段「15地號」，預計規劃28至35坪的二房產品，單價約在75萬至78萬元間，總銷80億元，標榜「售後回租代管」，並提供養生村規劃內容與七星級服務，下個月就會開放客戶預約賞屋。

富華創新23日召開股東常會，承認去年度決算表冊暨盈餘分配案，富華創新去年合併營收40.54億元，每股稅後純益1.07元，股東會通過配發0.61元現金股利，配發率57%，以今天收盤價15.25元計算，現金殖利率4%。

吳錫坤指出，集團自2023年轉型朝多角化經營後，建設本業聚焦水湳經貿園區推案與營造事業雙引擎發展，後續還將轉投資餐飲與醫美事業，位於崇德路商圈的「洋焱」平價鐵板燒，已訂近期營運；位於七期的「欣欣善美」醫美診所，則訂9月開幕。

吳錫坤同時宣布，興建中的水湳經貿園區指標案「之序」，也決定採取「買貴退差價」的策略，以社區成交均價68萬元為基準，通知買貴的已購客回公司調整合約。

根據實價揭露，「之序」最高交易單價80.57萬元，若以每坪68萬元計算，該戶光是價差就達600萬元。富華建設董事長蔡吉勝說：「這次是重新建立信任的關鍵，公司的做法只是依循土地成本將行情拉回」。

至於另一塊庫存土地「文商53地號」則伺機而動，若養生村方向順利，會複製規劃。吳錫坤直言，「傳統房地產的買賣已經過剩」，房地產已是小眾市場，公司未來會朝養生村等新方向走。

除建設本業外，富華創新旗下100%持股的總太營造，近年積極拓展外部工程市場，逐步建立第二成長曲線。

展望房市景氣，吳錫坤直言，今年到明年會是房價最混亂的一年，他說，2024年9月18日央行祭出第七波信用管制，在之前的前半年，房價衝上波段高點，當時不少購屋族在高檔進場，如今面臨交屋、轉售與貸款條件收緊等壓力，市場短線交易與價格調整的情況會更加明顯。

吳錫坤說，過去房市投資型買盤比例約三成，這些產品將在明年起陸續交屋，以總戶數14萬戶計算約占4萬餘戶，若買方資金調度不及或貸款條件不符，可能出現轉售、讓利甚至價格倒掛的現象，因此明年房市並不看好。