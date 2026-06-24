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富邦媒攻暑假電玩商機 遊戲片業績年增三成
暑假尚未正式開始，電玩買氣已率先升溫。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，近一個月電玩主機銷售業績較去年同期成長七成、遊戲片業績年增三成，電視等影音設備也維持雙位數成長，75吋以上大尺寸電視表現最為突出。
momo分析，台灣任天堂日前公告，Switch 2預計自9月起調整建議售價，加上任天堂、PlayStation接連公布下半年新作，讓部分原本仍在觀望的玩家提前啟動購機與遊戲預購。
隨著「台灣國際電玩電競產業展」將於7月登場，momo即日起至6月30日祭出《暑假FUN電玩》，7月1日至8月31日再加碼推出「暑期娛樂影音聯合優惠」。集結任天堂、Sony、BenQ、LG、TCL、JVC等品牌，涵蓋電玩主機、遊戲片與大尺寸電視，並祭出滿額贈、滿千折百及最高10% mo點回饋，搶攻暑假宅娛樂商機。
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