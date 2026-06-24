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禾聯碩開發高毛利產品 未來三年將全力落實本業轉型
家電廠禾聯碩（5283）昨（23）日舉行股東會，完成董事改選，現任董事長蔡柏毅領軍公司派成功拿下七席，維持過半比率，外界關注的家族兄妹改選之爭和平收場。蔡柏毅指出，未來三年將全力落實本業轉型，聚焦開發高附加價值與高毛利產品，今年營運預期與去年持平。
本次改選在九席董事中，由哥哥蔡柏毅掌握的公司派獲得四席董事與三席獨立董事，妹妹蔡佩容陣營則取得二席董事，席次結構維持改選前比率。
蔡柏毅強調，大環境外有國際形勢欠佳，內有國內家電市場面臨獲利衰退、部分品牌退出，禾聯碩目前營收正常未見下滑，獲利表現仍具韌性，未來在與同業的市場競合中，將積極為股東爭取最大效益。
針對核心產品線，蔡柏毅說明，未來營運仍以空調與顯示器為主力，持續擴大小家電布局。主力產品空調設備年銷量約20多萬台；副品牌「山田家電YAMADA」空調年銷量雖在10萬台以內，但成長幅度顯著，成為維持通路與市占率的關鍵策略，新產品預計明年推出。
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