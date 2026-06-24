佳龍業內外吸睛 今年積極跨入太陽能板回收服務

佳龍（9955）昨（23）日召開法說會，受惠轉投資台灣精材第2季股價強勢反彈，法人依持股比率推估，第2季可望認列超過1億元的業外投資收益，本業與業外皆美。

佳龍指出，為擺脫對貴金屬價格波動的依賴，訂定2028年非貴金屬營收占比達30%的轉型目標。將大幅拉高城市採礦、太陽能綠能事業、與北科大合作研發的CLGM環保新材，以及零件清洗、高端金與廢水處理等業務比重。

佳龍透露，去年12月取得PCB產業指標性大廠為期一整年的報廢板處理訂單，平均每月可穩定挹注非貴金屬營收約1,000萬至1,500萬元。日前三讀通過《資源循環推動法》，佳龍強調，政策法規的引導，將成為公司長線發展的重大推力。

談及新業務布局，佳龍說明，太陽能板建置歷經十年發展，已逐步迎來退休回收期，未來回收量將愈趨龐大，公司今年積極跨入太陽能板回收服務。佳龍去年也落實將電子廢棄物處理後剩下的玻纖粉，透過專利再生技術產出全新的CLGM環保綠材，切入綠建材與複合材料市場，持續由傳統資源回收產業升級為材料應用產業。

佳龍首季在綠色轉型有成及非貴金屬業務穩定成長帶動下，合併營收4.45億元，毛利衝上6,000萬元，每股純益0.05元，連續三季維持正獲利；首季毛利率飆上13.6%，創下逾12年半以來新高紀錄。