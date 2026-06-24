中砂2026年力拚賺逾一股本 今年營收叩關百億元

中砂（1560）鑽石碟與晶圓再生業務有擴產效應加持，傳統砂輪業務預計7月起漲價約15％，董事長林伯全昨（23）日表示，下半年營運表現將優於上半年。法人樂觀估計，如果下半年成長動能格外強勁，中砂有機會於今年提早叩關年度營收達百億元的目標，首度賺進超過一個股本。

中砂昨日舉行股東會，並進行董事改選，並由林伯全續任董事長，7月1日現任鑽石事業部總經理李偉彰將接棒晉升為新任執行長。

中砂今年累計前五月合併營收39.52億元，年增24.5％，連兩月單月業績維持在8億元之上，外界看好全年業績持續創新高，甚至不排除有機會提早一年、今年就挑戰營收達百億元的里程碑。中砂首季毛利率為35％，林伯全指出，隨著經濟規模擴大，第2季毛利率可望再提升。法人評估其第3季毛利率有希望朝40％邁進，拉升整體獲利表現。

中砂擴產後，6月鑽石碟產出約已達6萬多片，仍供不應求，林伯全說，產能還會持續增加，目前廠房空間還算足夠，人員招募比較具挑戰性，後續規畫興建新廠。他預期，未來三年鑽石碟業務的年複合成長率可能達15％至20％。

在晶圓再生業務方面，中砂12吋再生晶圓月產能於近期已提升到40萬片，後續主要受惠於產品組合優化，有來自包括晶圓代工與記憶體應用的動能。林伯全提到，目前再生晶圓設備交期較長，下一階段還需要在北台灣覓地興建新廠。

至於傳統砂輪業務，林伯全透露，傳產應用需求回升，供應ABF載板應用的鍍膜壓頭等精密模具需求也頗佳。由於原料與人力等成本上漲，7月起將調整砂輪報價，幅度依照客戶別而有所不同，大致在15％左右。