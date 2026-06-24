兩款新車銷售亮眼 鴻華先進樂觀2026年全年業績

鴻華先進（2258）昨（23）日舉行法說會，發言人王理巍表示，對今年業績展望樂觀看待，主要受惠今年陸續推出Bria與Cavira兩款新車，加上高雄橋頭新工廠完成，可望提升電動巴士產能。

海外市場方面，與三菱合作的車款將在第4季於紐澳市場販售，隨著海內外市場的銷售量提升，可望帶動2026年的業績跟著成長。

王理巍指出，Bria從2月開始交車到5月，總交車量已達1,388輛，成為B級距銷售冠軍，接下來還會有海外市場販售業績。Cavira方面，迄今推出不到一個月，已銷售1,000多輛，隨著兩款新車款銷售報捷，對今年營運展望樂觀。

其他合作案方面，他說，已經獲得基隆電動公車訂單，今年陸續交車，該公司在高雄橋頭的商用車工廠已經取得使用執照，6月將開始生產第二代電動巴士Model T，可突破過去一年只能生產100輛電動巴士的限制，由於鴻華電動巴士採用鴻海的電機與電池，獲得政府補助，下半年訂單也非常多。

海外市場方面，鴻華先進已與波蘭EMP合作，進入歐洲市場，對未來提振電動車銷售量非常有幫助。

至於紐澳市場，與日本三菱合作的車款將在第4季交付，三菱在紐澳市場有200多個銷售點，對未來在紐澳銷售有信心。與日本FUSO的合作案，是以全球市場為目標，將以Model T電動巴士銷售全球市場。

展望2027年，由於Bria與Cavira都是全年一整年販售，預期出貨量會比今年高；紐澳市場也是一樣，明年是完整銷售的一年，因此對2027年展望同樣樂觀。

他強調，北美市場是重要目標，但美國關稅太高、達27.5%，還在與合作夥伴協商，先觀察美國市場變化之後，再伺機進入。