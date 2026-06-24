高力擴廠搶食AI大餅 投資32億建置最大生產基地

AI資料中心帶動電力與散熱需求同步升溫，高力（8996）迎AI需求商機大擴廠，昨（23）日於高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮，橋科新廠總投資金額預計不超過32.5億元，將成為高力規模最大生產基地，整體開發規模超越既有廠區總和，拚2027年啟動量產。

高力董事長吳誌雄表示，橋科新廠是高力歷來最大規模的投資案，更是邁向下一個成長階段的重要里程碑。橋科廠基地面積約4.69 公頃，採分期開發方式進行，本次動土為第一期工程，開發面積約占總基地一半，二期也已經在評估擴建新地，未來將優先投入能源及 AI 應用相關產品生產線建置。

高力旗下燃料電池、散熱及板式熱交換器三大事業同步成長，5月營收6.3億元、年增40%；累計前五月營收50億元，年增153.3％，單月、累月均創同期新高。首季稅後純益6億元，年增361.5%，每股純益（EPS）為6.54元，創下歷史新高。

高力表示，新廠雖預計於2028 年底完工，惟因應強勁的客戶訂單與市場需求，高力正研議分階段建置方案，目標最快於 2027 年提前啟動量產，以加速產能開出。

海外布局方面，公司去年已在泰國北柳府完成購地，預計今年啟動建廠規劃，最快明年完工並開始挹注營收。泰國廠初期將以支援燃料電池主要客戶需求為主，同時預留後續擴產彈性，以因應燃料電池及其他業務的長期成長需求。

針對三大產品線產能布局，高力總經理吳俊英表示，燃料電池產能隨新廠投入量產，明年可望較今年成長約三倍，並預計至2028年擴大至目前規模的七至八倍；板式熱交換器產能明年也可望再提升30%至50%；至於水冷散熱業務，去年已完成擴產，今年重點則轉向產線整合與效率優化。

展望營運，吳俊英指出，三大核心事業接單狀況穩健，其中燃料電池受惠AI資料中心電力需求帶動，在手訂單能見度已逾12個月；板式熱交換器則受CDU（冷卻液分配單元）需求推升，下半年成長動能將更為明顯；液冷散熱需求亦持續升溫，帶動相關產品快速成長。

他預估，今年三大事業均有望維持雙位數成長。雖然第2季因客戶晶片世代交替影響表現相對平淡，但看好第3季營運回溫，下半年整體表現可望優於上半年。