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超商雙雄瞄準世足經濟 統一超攻三大領域、全家鎖定觀賽補給

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

暑假商機搭上世足熱潮發酵，統一超（2912）及全家兩大超商雙雄各自出招全面搶攻觀賽經濟，在賽事話題與暑期消費雙重帶動下營運升溫，力拚第3季營收、獲利年、季雙增。

統一超整合多元通路與內容平台，鎖定觀賽、親子及旅遊三大需求，推出觀賽美食、展覽票券及海外旅遊商品，預估可帶動相關業績成長一至兩成；全家則整合外送、鮮食、飲品及限定周邊商品，強化即時補給與收藏需求，預期相關業績可望呈現雙位數成長。

統一超表示，此次暑期檔期結合四年一度國際足球賽事，透過全台逾7,300家7-ELEVEN門市、ibon便利生活站、好鄰居文教基金會及博客來等平台資源，打造跨場景消費布局，以滿足多元客群需求。其中，並攜手潮流運動餐廳Sports Nation開發觀賽餐食，強化宅家與聚會觀賽情境，同時推出ibon暑期展覽票券整合服務及海外旅遊網卡優惠，擴大暑期旅遊與文化消費動能。

在賽事經濟部分，7-ELEVEN同步深化觀賽場景經營，透過餐食開發、賽事轉播及周邊商品預購切入消費鏈。業者指出，已於指定3,000家門市同步轉播26場國際足球賽事，讓消費者可就近參與觀賽氛圍，並串聯限量球星公仔、球衣提袋及T恤等周邊商品，設置「為足球加油專案架」，集結零食、飲料與授權商品，強化一站式採購情境，帶動來客與客單價提升。

全家鎖定觀賽與夜間補給需求，推出飲料、泡麵及零食等指定商品買一送一優惠，搭配限量「全家足球娃娃」，透過加價購及滿額贈機制提升參與感與收藏需求，強化檔期黏著度與消費頻率。

除世足商機外，全家觀察指出，酷暑亦帶動冷食麵類需求明顯升溫，銷售規模每年穩定成長一至兩成，今年5月高溫提前報到，最高溫突破38度，帶動冷食麵類業績較前月成長逾三成。

此外，全家即日起推出冷麵新品切入夏季消費需求，並因應高溫帶動的即食需求，整合台味、日韓果系及趣味口感等冰品組合，進一步擴大夏季銷售動能。

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