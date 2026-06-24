聽新聞
0:00 / 0:00
大統新創董座 葉柏亮將接任
大統新創（1470）昨（23）日召開股東常會，完成董事全面改選，隨後董事會推選新任董事長，由原總經理葉柏亮接任董事長，接棒父親葉泉發。隨著葉泉發卸下董事長職務並退出董事會，這家成立逾40年的老牌紡織廠正式完成第二代接班。
根據公司公告，此次改選屬三分之一以上董事變動。原董事長葉泉發為公司創辦人，此次卸任並退出董事會；同步退出的董事葉清澤則為葉泉發弟弟，目前擔任聯發紡織董事長。市場認為，隨著葉家第一代經營核心同步退場，大統新創經營團隊正式完成世代交替。
接任董事長的葉柏亮原任公司總經理，此次正式接棒掌舵公司營運。此次大統新創董事會改選後，一般董事由原六席增至七席，新增葉祐綸、葉偉名及連賢仲；獨立董事則更換兩席，新加入盛齊綠能總經理陳均宜及工研院技術經理戴元良。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。