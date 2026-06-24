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大統新創董座 葉柏亮將接任

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大統新創（1470）昨（23）日召開股東常會，完成董事全面改選，隨後董事會推選新任董事長，由原總經理葉柏亮接任董事長，接棒父親葉泉發。隨著葉泉發卸下董事長職務並退出董事會，這家成立逾40年的老牌紡織廠正式完成第二代接班。

根據公司公告，此次改選屬三分之一以上董事變動。原董事長葉泉發為公司創辦人，此次卸任並退出董事會；同步退出的董事葉清澤則為葉泉發弟弟，目前擔任聯發紡織董事長。市場認為，隨著葉家第一代經營核心同步退場，大統新創經營團隊正式完成世代交替。

接任董事長的葉柏亮原任公司總經理，此次正式接棒掌舵公司營運。此次大統新創董事會改選後，一般董事由原六席增至七席，新增葉祐綸、葉偉名及連賢仲；獨立董事則更換兩席，新加入盛齊綠能總經理陳均宜及工研院技術經理戴元良。

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