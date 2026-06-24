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長興5月稅前獲利年增近四倍 半導體封裝材料出貨有望逐季走揚

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

長興（1717）昨（23）日公告自結5月稅前盈餘3.88億元，年增398.43％，每股稅前盈餘0.33元；前五月累計稅前盈餘15.07億元，年增67.66％，每股稅前盈餘1.29元。

長興表示，中東局勢動盪，牽動短期間上游原料價格與下游客戶需求變動。今年三大部門材料出貨逐步升溫，預期今年半導體封裝材料將逐季成長，下半年出貨可望逐步放大。

長興4、5月出貨量均受惠於下游客戶拉貨意願，維持在高檔水準。法人表示，受惠於原物料價格波動、下游客戶需求增加，長興4、5月獲利表現亮麗，第2季成長可期。

長興指出，4月時因美伊衝突，客戶備料需求升溫，產品反應成本調漲及出貨量增加，帶動長興4月營收成長至42.33億元，年增12.99％、月增8.08％，低價原料庫存挹注下，毛利率提高，稅前盈餘4.97億元，年增79.64％。

時序進入5月，中東局勢漸趨和緩，出貨量雖較4月略有降溫，但仍在相對高檔水準，長興5月營收38.61億元，年增14.88％，外銷量提高優化銷售地區組合以及部份原料成本回落，毛利率維持上月水準，稅前盈餘3.88億元，較去年同期成長398.43％。

長興也通過現金增資發行12,000張新股，定價50元，預計募集6億元。長興表示，此次現增計畫將新股發行總數的15％計1,800張，供員工認購，75％計9,000張將由原股東按認股基準日股東名簿所載的股東及其持股比例認購，剩餘的10％計1,200張對外公開承銷，原股東及員工繳納期間為7月13日至17日間進行股款繳納，此次募集資金將用於償還普通公司債及銀行借款、健全財務結構。

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