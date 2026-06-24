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上緯 強攻複材低碳循環

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

上緯控股（3708）昨（23）日與歐洲Global Composites及西班牙電動車品牌LIUX簽署合作備忘錄（MOU），未來三方將結合循環材料技術、創新產品開發與國際產業資源，共同推動循環再生複材在交通運輸及新興應用市場的發展。

這項簽約儀式，在經濟部產發署、JEC Group與複材公會見證下舉行。上緯控股總經理蔡孝德強調，透過三方的合作，將加速技術商業化落地與國際市場布局，共同打造跨國產業生態系平台。

全球複合材料產業年度盛會「JEC Forum Southeast Asia」昨天在台北盛大登場。本次論壇為JEC Group首度移師台灣舉辦，象徵台灣複材產業在全球供應鏈及循環經濟發展中的關鍵地位，日益受到國際關注。

論壇由JEC Group攜手台灣區複合材料工業同業公會、上緯集團、台玻集團、SAMPE Taiwan及台灣複材低碳循環聯盟，共同推動聚焦於循環經濟、低碳轉型及產業合作，吸引來自歐洲、亞洲及台灣產官學研代表共襄盛舉，共同探討複合材料產業永續發展的新契機。

作為本次論壇的永續贊助夥伴，蔡孝德表示，上緯長期投入可回收熱固樹脂及複材循環解決方案，並透過「台灣複材低碳循環聯盟」持續串聯產業鏈夥伴，推動複材從設計、製造到回收再利用的循環生態系建構。

此次論壇不僅展現台灣在循環材料技術與產業整合上的創新實力，更彰顯產業跨國合作，對推動產業低碳轉型及循環經濟發展的重要價值。

台灣複材低碳循環聯盟說，複合材料已廣泛應用於AI機器人、航太、風電、交通運輸、建築及運動休閒等關鍵產業，未來如何兼顧高性能、低碳排與可循環性，將成為產業競爭力重要指標。

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