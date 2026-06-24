富華創新搶進全齡宅 切入類養生村規劃市場

富華創新（3056）昨（23）日召開股東常會，董事長吳錫坤表示，明年房地產市場將是價格混亂的一年，整體市場景氣仍不看好；宣布富華創新將瞄準高「高年級生」，切入類養生村規劃的全齡宅市場。

富華創新昨天召開股東常會，承認去年度決算表冊暨盈餘分配案，富華創新去年合併營收40.54億元，每股稅後純益1.07元，股東會通過配發0.61元現金股利，配發率57%，以昨天收盤價15.25元計算，現金殖利率4%。

展望房市景氣，吳錫坤直言，今年到明年會是房價最混亂的一年，他說，2024年9月18日央行祭出第七波信用管制，在之前的前半年，房價衝上波段高點，當時不少購屋族在高檔進場，如今面臨交屋、轉售與貸款條件收緊等壓力，市場短線交易與價格調整的情況，會更加明顯。

吳錫坤說，過去房市投資型買盤比例約三成，這些產品將在明年起陸續交屋，以總戶數14萬戶計算約占4萬餘戶，若買方資金調度不及或貸款條件不符，可能出現轉售、讓利甚至價格倒掛的現象，因此明年房市並不看好。