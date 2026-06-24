東聯轉型 衝刺特化品

東聯（1710）昨（23）日舉行線上法人說明會，由行政管理處協理暨發言人俞瀛琁主持。東聯表示，乙二醇（EG）占比逐季下降，並致力朝半導體特化品轉型，其中作為溶劑的電子級EB出貨穩定成長，預估一至兩年內有望倍數增長。

回顧上半年市況，俞瀛琁表示，中東戰爭爆發後，原油、乙烯價格飆漲，但下游產品價格反應較為落後，3月時尚未完全反映原料成本墊高的影響；至4、5月，低價原料效益逐步顯現，加上產品售價調漲，營運表現相對較佳。

東聯第1季稅後淨損1.27元，每股淨損0.15元，較上季虧損3.37億元收斂。三大事業體營收結構中，乙二醇（EG）第1季已由上季的69%營收占比，逐步調降至61%；特化產品成長至31%，氣體則較前一季持平，占比約8%。

俞瀛琁也強調，東聯今年股東會宣示，未來將重點著墨半導體及電子產業，也表示今年是「半導體元年」，後續產品將朝該方向大幅度提升。

東聯表示，公司未來將朝「電子化學品」、「AI應用材料」及「綠色化學品」三大方向轉型。東聯表示，目前旗下電子化學品主要品項包含電子級溶劑、精細界面活性劑及半導體CMP濕式化學品。其中，電子級溶劑目前部分供應給客戶進行配方調配，終端供貨給晶圓代工大廠先進製程使用。