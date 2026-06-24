虎山：北美AM長線看俏 ADAS車用鏡頭迎放量收割期

北美汽車售後維修市場（AM）把手大廠虎山（7736）昨（23）日召開股東常會。董事長陳映志認為，2026年面對大環境各種挑戰，不斷的調整營運步伐，產品結構優化，受惠於北美AM市場長線剛性需求仍強勁，再加上 ADAS車用鏡頭迎來放量收割期，對於今年營運展望有信心。

虎山股東會順利通過財報及盈餘分配案，公司先前已獲董事會授權配發現金股利2.87億元，每股配發3.8元，並提前於4月17日完成發放，持續落實股東回饋政策。展望2026年，陳映志指出，面對美國關稅政策、地緣政治衝突及全球供應鏈變動等不確定因素，虎山持續調整營運步調，強化產品結構與供應鏈韌性。

虎山表示，隨著近期台美協議確立台灣輸美汽車零組件關稅上限為15%，且不採累加計算方式，市場不確定性已大幅降低。虎山指出，後續將持續觀察通路商及主要客戶的採購節奏，適時調整產銷規劃，以因應市場變化。