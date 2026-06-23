東聯法說會／持續轉型半導體應用 電子級EB穩步成長

東聯（1710）23日舉行線上法人說明會，由行政管理處協理暨發言人俞瀛琁主持。

回顧主要產品市況，俞瀛琁表示，中東戰爭爆發後，原油、乙烯價格飆漲，但下游產品價格反應較為落後，3月時尚未完全反映原料成本墊高的影響；至4、5月，低價原料效益逐步顯現，加上產品售價調漲，營運表現相對較佳。

東聯第1季稅後淨損1.27億元，每股淨損0.15元，較上季虧損3.37億元收斂。三大事業體營收結構中，乙二醇（EG）第1季已由上季的69%營收占比，逐步調降至61%；特化產品成長至31%，氣體則較前一季持平，占比約8%。

俞瀛琁也強調，東聯今年股東會宣示，未來將重點著墨半導體及電子產業，今年將是「半導體元年」，後續產品將朝該方向大幅度提升。

東聯表示，公司未來將朝「電子化學品」、「AI應用材料」及「綠色化學品」三大方向轉型。東聯表示，目前旗下電子化學品主要品項包含電子級溶劑、精細界面活性劑及半導體CMP濕式化學品，三項平均月出貨量約400噸。其中，電子級溶劑目前部分供應給客戶進行配方調配，終端供貨給晶圓代工大廠先進製程使用。其中，電子級EB穩步成長，目前月銷售量增加至160噸，未來隨客戶產線擴張，採購規模將擴大，未來一至兩年內有望倍數成長。

另一產品系列為環氧乙烷衍生物（EOD）。東聯表示，未來將瞄準高速基板材料、半導體洗劑，以及儲能電池電解液三大方向發展。東聯去年完工2萬噸的高純度碳酸乙烯酯（HPEC）建置，主要用途除電解液，也包含儲能電池，希望今年能看到進展。

俞瀛琁也表示，2025年董事會通過氣體五廠建設案，主要生產氮、氧、氬三種氣體，預計今年年底啟動、投產。

回顧上半年主要產品EG原料及需求，中國大陸EG供需在戰爭期間變化不大。雖然乙烯法EG占比由約七成降至六成，但煤製EG競爭力提升，開工率增至七至八成，帶動產量增加約100萬噸，抵銷前者影響後，整體產量大致持平。

供應面主要受進口影響。受荷莫茲海峽封鎖衝擊，中東貨源自4、5月起陸續減少，戰爭期間供應量減少約100萬噸。不過，由於戰前中國大陸EG庫存高達約350萬噸，因此主要透過去化庫存吸收供應缺口，市場並未出現短缺情況。反觀越南、泰國等中國大陸以外市場，供應缺口則相對明顯。

需求方面，中國大陸下游瓶用聚酯需求大致持穩；但化纖產業中的長纖、短纖產品，因終端衣料市場需求偏弱，下游客戶較難完全轉嫁原料成本上漲壓力，需求表現相對保守。