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聚亨法說會／受惠線材價格上漲 產銷獲利改善

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

聚亨（2022）23日法人說明會，營運主軸聚焦線材加工、高附加價值產品及一條龍服務模式，營收明顯增長，加上中鋼（2002）調漲第3季線材價格每公噸1,000元，聚亨存貨價格提升，結合海外布局泰國市場需求穩定，後續獲利空間將逐步放大。

聚亨表示，集團跨國在台灣、泰國、越南、大陸都有布局，其中台灣聚亨位於全球第二大扣件產業聚落高雄岡山，主要生產盤元、線材及各式螺絲產品；泰國聚亨則位於東協核心區域，生產盤元、線材、螺栓及鋼筋產品，成為集團重要海外布局。

財務表現方面，聚亨今年第1季合併營收34.6億元，較去年同期22.08億元成長57%，較去年第4季增加35%，顯示出貨量及接單狀況已有明顯改善。

法人指出，今年以來全球扣件產業庫存持續去化，歐美終端需求逐步回穩，加上中國大陸鋼鐵產量控制政策持續推進，有助改善亞洲鋼材供需結構。聚亨長期深耕扣件用盤元線材市場，具備品質與技術門檻優勢，一旦下游扣件出口恢復成長，將有機會率先受惠。

聚亨 泰國 東協 中鋼 營收

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