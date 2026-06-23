聚亨法說會／受惠線材價格上漲 產銷獲利改善

日本政府最快將在7月起對台灣鋼材課徵暫時性反傾銷稅，包括鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板，台灣產品遭徵收的稅率最高約21%。經濟部22日表示，該案對我國業者輸日整體表現影響有限，其中中鋼（2002）並未生產本案調查類別產品，但中鋼23日股價仍下跌逾1%。

2026-06-23 14:49