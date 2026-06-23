美喆股東會／通過資本公積配息0.3元 布局輕量化新品、擴大外銷

美喆-KY（8466）23日舉行2026年股東常會，會中承認並通過2025年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，並決議以資本公積配發每股0.3元現金股利。

美喆2025年全年合併營收為31.63億元，年減18.09%，營業利益7,269萬元，雖然去年全球地板市場需求仍受終端消費力道放緩、通膨壓力及客戶庫存調整等因素影響，加上國際經貿環境中關稅政策與匯率變動干擾，以及基於會計之保守原則，提列一次性固定資產減損影響，使全年稅後淨損6,232.5萬元，每股稅後虧損0.81元。

美喆表示，若排除一次性減損提列影響，2025年每股稅後純益約0.2元，顯示在外部環境波動下，本業營運仍維持一定韌性。

展望未來，美喆指出，為提升公司在全球市場競爭力，並打造中長期良好營運動能，產品差異化、分散市場布局、多區生產供應及完善供應鏈管理等，仍為公司核心策略。另外，美喆也將同步深化歐美外銷客戶業務黏著度，及拓展新客戶接單契機。

在產品策略方面，美喆表示，持續推進SPC石塑地板產品升級，聚焦輕量型新品、花色設計及差異化規格開發，其中輕量型SPC產品相較傳統SPC產品，具備產品減重、運輸成本降低、貨櫃裝載效率提升及施工便利性增加等優勢，亦符合北美及歐洲市場對成本效率、耐用性、環保性能及安裝便利性之需求，相關新品目前已陸續進入客戶送樣、認證及導入流程，後續將視客戶測試驗證與訂單轉換進度，有望增添未來業務接單表現。

不僅如此，在外銷市場布局方面，美喆除持續深化歐洲、北美主力客戶業務合作及相關產品開發外，目前亦已觀察主要客戶下單力道逐步回升，並同時積極掌握北美地區大型品牌客戶與區域經銷商等新客戶之業務承接進度，以期隨著後續新客戶訂單逐步挹注，進一步提升台南新廠產能利用率與營運效率。

此外，美喆亦將持續拓展日本、加拿大、中東及其他具潛力市場，透過國際展會、在地品牌商及通路商合作，擴大銷售觸角與客戶基礎，落實市場布局分散策略，為集團中長期營運增添成長動能。