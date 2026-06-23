躺著也中槍？中鋼未生產傾銷日本產品 但股價仍下跌

日本政府最快將在7月起對台灣鋼材課徵暫時性反傾銷稅，包括鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板，台灣產品遭徵收的稅率最高約21%。經濟部22日表示，該案對我國業者輸日整體表現影響有限，其中中鋼（2002）並未生產本案調查類別產品，但中鋼23日股價仍下跌逾1%。

日本製鐵、日本冶金工業、NAS鋼帶與日本金屬等業者，去年5月向日本政府提出申訴，指控中國大陸與台灣製造的不銹鋼冷軋鋼板不當低價出口。日方去年7月正式展開調查後，認定屬實，相關產品已對日本國內產業造成損害。

報告顯示，大陸供應商傾銷差額率落在33.29%至45.32%，台灣方面則包括燁聯（YUSCO）3.86%、華新麗華（1605）（Walsin）20.71%，其他部分台灣供應商也適用20.71%。

經濟部親上火線指出，經洽相關鋼鐵業者瞭解，本案對我國業者輸日整體表現影響有限，華新主要輸日產品，並非本次日本反傾銷調查之不鏽鋼板材，另中鋼則未生產本案調查類別的產品。惟各業者仍將持續觀察後續影響。

雖然經濟部火速澄清，但中鋼23日股價仍下跌1.54%，收19.2元；華新跌勢更重，重挫逾7%。

中鋼今年財務狀況轉佳，自結5月稅前盈餘13.5億元、月增179%，5月合併稅前盈餘較4月大幅增長，主要是鋼鐵業銷售單位毛利增加，與去年同期相比由虧轉盈；累計今年前五月稅前盈餘8.7億元，相較去年同期僅1,046萬元大幅躍升8,246%。

法人指出，中國大陸官方推動「反內捲」政策、限制鋼鐵出口並落實減產措施，亞洲鋼價逐漸回到較合理水準，市場長期擔憂的鋼市供給過剩問題開始改善，且歐美基礎建設、能源轉型、AI資料中心及電力建設需求仍持續擴大，鋼材消耗量具備穩定支撐。