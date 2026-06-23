台積電（2330）衝2500元非重點？魏哲家的「保證未來生活無虞」應是指這個！

別管股價表現啦！買台積電應該看這個

不是台積電漲到現在的2500元，才叫大家買台積電的股票，早在去年文章裡就跟大家說過要趕快買台積電的股票，而且主要的原因不是為了後續台積電的股價會漲到2500元、3000元，而是為了先前就一再跟大家強調的：「穩定且持續成長的台積電股息」。

最近兩位台積電大人物的談話，足以驗證趣講股的見解。

相信魏哲家 好生活無虞

第一位大人物是董事長魏哲家，之前台積電員工鬧出不滿員工分紅比例可能遭砍之際，出面對員工喊話：員工分紅只會增加、不會減少， 他還要員工「記住他今天講的話」，鼓勵拿員工分紅來買台積電的股票，保證未來生活無虞。

魏董的這句「保證未來生活無虞」，一般人可能以為是：台積電的股價會不斷上漲，未來你需要生活花費時，再高價賣台積電的股票換取現金即可。

但實際上你認真想一想：手中的台積電股票如果一直賣，遲早會有賣光的一天，怎能保證你的未來生活無虞呢？所以「賣股換現金」的做法，絕對不會是魏董說這句話的本意。

所以合理解釋魏董的意思是指：買了台積電的股票，然後長期持有、參加每一季的除息，就會享有台積電給你一輩子「穩定而且會持續成長的股息收入」的保證，這樣肯定會讓你的未來生活無虞。

啥都沒做 何麗梅越捐越多

第二位大人物是剛退休、並且捐了100張台積電股票給政治大學的台積電前資深副總何麗梅，她在捐贈典禮中提到：優質的股票（指台積電）是會增值的，而且現金股利就是一個「源源不絕的活水泉源」，可以支持教育事業長遠的發展。她對台積電的股票深具信心，股票價值一定會更高、股利也一定會年年墊高。

現在台積電每一季每股將配出不低於7元的現金股利，100張就等於何麗梅每季捐出70萬元以上的教育基金，明年台積電每季每股的配息應該就會提高到10元，等於何麗梅這段期間什麼事都不必再多做，每季就把捐給政治大學的教育基金從70萬元提高到100萬元，一整年下來，就捐出400萬元的高額基金了呀！

教育這一行堪稱是「百年樹人」的利人事業，的確需要校方長時間的投入財力、心力，而這樣長期資助教育的計畫，也真的只有宣示「本季配息不低於前季」、技術及產能都是世界第一的台積電股票做得到。

穩健增長配息更勝股價漲跌

你的未來退休金、養老金也和資助教育基金一樣，需要股票長期且穩健成長的配息，這樣你才會有安全感；常看台積電股價的漲跌，只會讓人的心情忐忑不安而已。

隨著台積電接下來幾年大擴廠陸績完工運轉、逐年拉高配息金額，以後每季每股配發20元都不會是問題，所以現在為自己所存下的每一股台積電，到時候都將成為你：未來生活源源不絕的活水泉源。

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