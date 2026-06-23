台電釋出190億電纜大單 線纜八雄全面受惠

台電加速電網計畫，釋出百億大單，線纜業全面受惠。台電近期再釋出逾190億元161kV電纜大單，包括華新（1605）、大亞（1609）、合機（1618）、華電（1603）、大山（1615）、大東電（1623）、宏泰電（1612）、華榮（1608）等全面都拿下10~20億元的訂單量。

業界表示，預期下半年台電也將釋出345kV超高壓電纜訂單，其中國內上市櫃線纜中，僅大亞、大東電、合機及華榮具備345kV超高壓線纜生產能力，具有相對優勢，可望進一步提升產品組合與毛利率表現。

此次台電釋出193億元161kV電纜訂單中，以合機、宏泰、大山、華電均拿下約20億元的訂單量，合機約21.92億元，宏泰約21.19億元，大山約20.67億元，華電約20.26億元，其餘大亞、大東電、華新、華榮等則都拿下約10億元的訂單量。

在AI科技發展、台電強韌電網計畫、基礎建設發展下，推升線纜需求，目前線纜業各廠中，幾乎都是訂單在手滿檔的狀態，且訂單能見度可達3年後，線纜業者指出，台電強韌電網計畫政府力拚提早四年、在2028年完成，從25kV~161kV，甚至到345kV的電纜市場都逐步擴大中，各廠可望雨露均霑。

除了台電商機外，華新還瞄準離岸風電商機，今年的重頭戲「海底電纜廠」已經建置完成，預計最快年底取得認證，目標2028年全面投產，投入離岸風電計畫。華新表示，線纜本業相當暢旺，而政府亦持續加大力度投入風電投資，這也是集團重要的業務發展。

大亞目前在手訂單量衝上150億元，大亞表示，台電強韌電網計畫、軌道工程等，都推升線纜的需求量。華榮近年受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單滿檔，訂單可望一直接到2033年。

大東電則指出，除了台電外，在科技事業及再生能源接單也有斬獲，日前電纜產品獲得國內一家科技大廠及美國一家雲端資料中心採用，已經在第1季小量出貨；儲能電纜則拿到日系客戶訂單，也在第1季開始交貨，未來持續積極開拓台電標案外的民營業務，讓營收來源更趨多元。

法人表示，台電強韌電網計畫仍持續推進，加上未來離岸風電、再生能源併網工程，以及大型科技廠擴建需求不斷，預期未來數年高壓電纜市場仍將維持高檔水準。對華新、大亞、大山、大東電、宏泰電、華榮等線纜廠而言，在國家電網升級與AI電力需求雙重帶動下，可望持續受惠，營運展望維持正向。