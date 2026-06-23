虎山股東會／北美AM市場長線剛性需求強勁

全球車用把手大廠虎山（7736）今日召開股東常會，由董事長陳映志主持，說明已於4月17日每股配發現金股利3.8元，展望2026年，面對短期大環境挑戰，虎山不斷的調整營運步伐，北美AM市場長線剛性需求仍強勁，產品結構優化， ADAS車用鏡頭迎來放量收割期，對於今年營運展望有信心。

虎山會中順利承認114年度財務報表與盈餘分配案，延續強勁的現金流實力，公司先前已獲董事會授權配發2.87億元現金股利每股配發3.8元）並搶先於4月17日發放完畢，實質回饋股東，展現極佳的經營韌性。

虎山表示，今年整體大環境充滿不確定性，受美國關稅政策及地緣衝突引發船期調整等因素影響，市場觀望情緒較濃，今年整體營運可能會面臨階段性衰退與修正壓力。對此，虎山採取審慎務實的策略，不盲目追求短期衝刺，而是精準控管成本、維持穩健的財務體質。隨著近期台美協議確立台灣輸美汽車零件關稅上限鎖定在15%且不累加，政策已全面明朗化，公司將密切關注通路商與大客戶的採購動向，逐步調整節奏。

解析近期營收結構，虎山核心「車門把手」營收占比約48%，全球售後市場（AM）龍頭地位依舊穩固；而高毛利的「車用鏡頭及雷達」占比已穩定拉升至12%。董事長陳映志指出，受惠全球車安意識抬頭與倒車顯影法規趨嚴，虎山研發多年的ADAS（先進駕駛輔助系統）車用鏡頭模組已正式進入放量收割期，結合感測組件的智慧把手成功深化與歐美主要經銷商合作，此發展方向完全正確，將成為驅動傳統零件之外強勁的第二成長引擎。

展望後市，北美AM市場迎來「美國汽車平均車齡維持高檔」與「維修權（Right to Repair）法規」推動，中長期長線剛性需求利多並未改變。為迎接中長期商機，虎山財力穩定，並採取穩健兼具靈活的產能配置策略。

首先，瑞芳全新五廠全力推進： 目前緊鑼密鼓建設中，預計將於今年（2026年）年底前完工，並於明年（2027年）有望正式啟動投產，透過智慧化物流、落實生產自動化與製程優化，可有效抵銷原物料波動並縮短接單到出貨時間。

其次，海外供應鏈彈性調配： 為分散地緣政治與美國關稅變局風險，虎山採取輕資產策略，靈活透過合作供應商的越南分公司進行海外彈性出貨，讓供應鏈多元化策略發揮最高綜效。

虎山強調，雖然今年短期面臨逆風與挑戰，但公司中長期發展看好。憑藉正確的戰略方向、健康的財務後盾與厚實的研發能量，虎山除了鞏固既有優勢，也將持續尋找與開拓新的市場商機，確保企業維持長期的成長動能