中信金股價創高 盤中漲逾4%

中信金（2891）早盤股價再創掛牌新高，盤中漲逾4%，開盤2小時內，最高價來到73.6元。中信金總經理高麗雪於6月股東會上明確指出，旗下中信證券規模尚不足，內部會持續留意市場上的券商併購機會，但現階段尚未看到符合長期發展的合適標的

中信金5月份自結單月稅後純益62.91億元，月增16.6%，年增198%，累計前五月合併稅後純益347.90億元，年增41%，創下歷年同期新高記錄，每股稅後純益（EPS）為1.78元。

中信金旗下中信銀5月份放款及財富管理業務動能維持強勁，單月稅後純益為60.4億元，月增40%，年增20%，累計前五月稅後純益269.45億元，較2025年同期成長17%，除淨利差擴大外，各項業務展現強健的成長動能，尤以財富管理業務表現最為亮眼，收入成長幅度達四成，存、放款量及刷卡消費金額亦呈現雙位數成長，繳出歷年同期最佳成績。

子公司台灣人壽5月份受債券殖利率上升影響，單月稅後純益2.83億元，月減56%，累計前五月稅後純益為86.81億元，年增500%，主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益，以及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能部分，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達563億元，較去年同期成長160%。5月底台灣人壽外匯價格變動準備金為319億元。