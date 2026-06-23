富喬工業股東會／拍板1元股利 看今年下半年動能續強

富喬工業（1815）於23日上午舉辦115年股東常會，由董事長張元賓主持。承認114年度營業報告書及財務報表，並決議配發現金股利每股新台幣0.5元及股票股利每股新台幣 0.5元，合計每股 1元。富喬強調，憑藉在高階玻纖材料布局和升級能力，在AI產業已建立競爭優勢，隨著Low DK1與 Low DK2放量、Low CTE滲透率提升和低軌衛星E級玻纖布出貨與價格同步成長，加上子公司營運體質改善，公司對下半年營運展望審慎樂觀。

富喬工業去年受惠全球 AI應用擴大與高階玻纖材料升級趨勢，合併營收 59.7億元，年增41%；毛利率 28%，較前一年度提升 14個百分點，稅後淨利 8.57億元，年增12.6倍，年度營收與獲利皆創歷史新高，每股稅後純益（EPS）1.64 元。延續去年動能，今年第 1季合併營收18.8億元，季增15%，年增36%，毛利率36%，較上季提升 7個百分點，較去年同期提升 6個百分點，稅後淨利達 4.58億元，季增5%、年增 167%，EPS為0.79元，今年首季營收與獲利亦創季度歷史新高。

展望今年，董事長張元賓說明，近期M6等級應用在低軌衛星的 E級玻纖布因供不應求，出貨量增加且產品價格也應市場調升。隨著新世代AI伺服器與高速交換器規格升級加速推升PCB上游材料升級和需求，下半年次世代LowDK2（高頻高速低耗損材料）產品出貨比重將持續上升，其Low DK2的高附加價值，將進一步優化產品組合並推升整體營收與獲利水準。另外應用於載板的Low CTE產品，客戶需求強烈，目前公司生產學習曲線仍在進行優化，以期待未來提高市場滲透率。針對M9等級的石英布材料，公司業己研製成功，配合客戶未來China +1需求，將進行相關認證程序。

張元賓進一步表示，公司今年將持續擴大資本支出，先進製程產品佔產能比重目標提升至70%，Low DK1與Low DK2產品持續擴產，相關效益可望逐季反映於營收與獲利表現。東莞廠透過優化產品組合，並受惠大陸 E級玻纖布價格上揚，第一季已順利轉盈。下半年並導入Low DK布產品提升競爭力，今年營運成績可期。另泰國新廠投資也已啓動，預計明年下半年出貨，產品應用於低軌衛星、AI伺服器為主，將成為公司海外高階產能布局的重要據點，明年開始挹注集團營收與獲利。