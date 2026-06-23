南亞5月自結獲利年增逾六倍 盤中再寫新高價

南亞（1303）昨日公布5月自結獲利數字，自結稅前盈餘37.53億元，年增672.79%；稅後純益26.45億元，年增610.43%，每股純益（EPS）0.33元。美系外資券商發布報告指出，看好南亞高階電子材料成長動能，調高南亞目標價至200元。法人指出，隨產品組合優化、獲利動能續強，南亞未來有望持續收割獲利果實。

另據南亞公告說明，該公司5月自結稅前盈餘37.53億元，為本業獲利，為配合各公司作業週期，權益法投資損益（例如投資南亞科及台塑化利益）係於每季底認列，故5月自結稅前利益尚未將之計入。

南亞今日股價再寫新高，盤中一度大漲至165元，成交量更逼近13萬張。

美系券商日前發布報告指出，南亞M8-M10的銅箔基板（CCL）及特殊低膨脹玻纖布（T-glass）產品進展良好，預期至2028年，南亞人工智慧（AI）等級產品將占產品組合逾半；並看好大宗規格材料整體將隨AI需求上升，延長漲價周期，將持續推升南亞獲利。

券商指出，隨著次世代電子材料布局逐步開花結果，南亞與產業領導廠商的差距可望於未來幾年逐步縮小；過去一年來，南亞已成功取得多項M7、M8等級材料訂單，並持續擴大產能。市場人士也指出，南亞目前正致力研發M10產品，明年有望進入打樣階段。

除CCL產品外，南亞旗下高階玻纖布，也備受券商看好。報告指出，南亞成功推出高階T-glass產品，並規劃至2028年將產能擴增至目前的三倍。由於公司現階段多數產品線產能利用率已接近滿載，且下一波較具規模的銅箔擴產計畫預計至2027年第一季才會啟動，法人預估，未來南亞營運成長動能將主要來自三大催化劑，包括：一、高階M9、M10材料順利通過客戶認證；二、高毛利電子材料產能持續擴張；三、受惠產品組合優化及產品價格調升，帶動獲利預估進一步上修。