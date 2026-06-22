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皇翔建設又出手！砸3.2億元買300張國巨 6月靠股票已賺1.58億元
皇翔（2545）近來積極業外投資，22日再度公告，取得國巨*（2327）共300張股票，每股平均價格1,071.91元，交易總金額3.21億元，取得目的為提高公司之資金運用效益。
房市自2024年央行第七波選擇性信用管制後，市場買氣低迷近兩年，與房市不同的是，台股反而大漲，皇翔建設也將眼光轉往在股票買賣上。
據公開資訊觀測站，若單以6月來看，皇翔總共取得9次股票，並處分6次股票，取得的股票包括聯發科（2454）、台積電（2330）、國巨等，處分的股票則有旺宏（2337）、聯發科、台積電、台達電（2308）、南亞科（2408）等。
進一步觀察皇翔6月處分利益，分別為台積電共獲利3,940.2萬元，旺宏共1,869萬元，聯發科2,304.8萬元，台達電1,589.9萬元，南亞科6,110.9萬元，截至22日，合計獲利約1.58億元。
皇翔先前表示，由於房市受到政策壓抑，因此公司近來加重在業外投資力道，以增加資金上的運用，現階段暫時都是以短線操作為主。
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