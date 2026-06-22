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中鋼獲利／5月自結稅前盈餘13.5億元、月增179% 相比去年同期由虧轉盈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼22日公告，5月稅前盈餘13.5億元、月增179%，與去年同期相比由虧轉盈。 圖／聯合報系資料照
中鋼22日公告，5月稅前盈餘13.5億元、月增179%，與去年同期相比由虧轉盈。 圖／聯合報系資料照

中鋼（2002）22日公告，5月稅前盈餘13.5億元、月增179%，與去年同期相比由虧轉盈；累計今年前5月稅前盈餘8.7億元，相較去年同期僅1,046萬元大幅躍升8,246%，後市產銷獲利將逐步走進上坡道路。

中鋼指出，5月鋼品銷售量67.3萬公噸，累計前5個月鋼品銷售320萬公噸。5月合併稅前盈餘較4月大幅增長，主要是鋼鐵業銷售單位毛利較上月增加，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收支偏弱。

累計合併稅前盈餘較去年同期大增，同樣受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，但是外幣兌換利益減少，所以致業外收支不利。

中鋼表示，近期全球總體經濟影響仍大，中東戰事影響能源供給，推升大宗商品成本，IMF微幅下修今年全球經濟成長率至3.1%。國內則仍展現高度經濟韌性，全球科技供應鏈需求強勁持續拉動出口，連帶帶動傳產外銷接單成長。

鋼鐵方面，中國大陸落實粗鋼減產並管制鋼材出口，致今年前4月粗鋼產量同比下滑4.1%，鋼材出口量下滑9.7%，美伊戰事導致伊朗鋼廠減產因而出口銳減，供應面限縮帶動第2季國際鋼價大幅上漲。近期國際行情則在漲多後進入高檔盤整分歧局面。

中鋼 能源

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