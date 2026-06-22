中鋼獲利／5月自結稅前盈餘13.5億元、月增179% 相比去年同期由虧轉盈

國喬（1312）22日舉行法人說明會，總經理曾嘉雄表示，石化產業正由擴張期轉向整併與去化階段，持續面臨供需重塑、法規政策及永續發展等挑戰，預估2029年可望迎來市場復甦轉折點。國喬將持續提升產業競爭力與抗風險能力，以度過市場的低迷期，待景氣復甦之時，以最強韌性搶占先機、全面提升整體營運績效。

2026-06-22 15:43