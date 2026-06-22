溢泰實施庫藏股 預計買回3,000張

國內淨水設備出口龍頭溢泰（7818）22日董事會通過買回庫藏股案，預計自6月23日至8月21日買回3,000張，買回價格區間為每股43.54元至96.69元，買回股份總金額上限59.76億元。

該公司執行長林于鈞表示，此次決議反映經營團隊對公司長期發展的信心。溢泰將依循既定步調，持續深耕淨水產品、金屬製品與工業水處理系統、活性碳再生四大事業，並透過產品組合調整及擴大服務範圍，提升整體營運穩定度。

林于鈞進一步指出，今年營運推進的核心焦點，將放在商用淨水市場。咖啡、茶飲、便利商店、早餐店及連鎖餐飲業者在快速拓展門市時，往往必須面對各地水源條件不同、機具容易產生水垢、飲品風味難以標準化等問題。

溢泰可針對各地原水特性，調整總溶解固體量（TDS）、酸鹼值、硬度與濾材組合，協助客戶建立一致的門市用水品質，同時減少咖啡機、製冰機及相關設備的維修頻率，降低停機對營運造成的影響。

相較於一次性設備銷售，商用淨水更具備持續性服務特性。設備導入門市後，後續仍會產生濾芯定期更換、水質追蹤、設備保養與維護需求。隨著合作據點逐步增加，公司可由單純硬體供應，進一步延伸至耗材及服務收入，讓水資源事業的營收來源更為多元。

在工業水處理領域，溢泰已投入半導體、電子與光電產業所需的超純水建置、製程廢水處理、回收水再利用及EPC工程。隨著科技製造業持續提高水回收效率，並增加循環用水比重，工業水處理系統與後續維運服務將成為公司中長期布局的重要一環。

此外，溢泰亦同步推動活性碳再生與RO膜洗膜再生技術。屏東活性碳再生廠已取得廢棄物再利用許可（R類）執照，待客戶完成驗證後，未來將鎖定半導體與電子產業的循環材料需求，透過回收、再生及重新利用機制，協助客戶降低廢棄物處理量與資源耗用，有機會在通過認證後逐步貢獻新動能。