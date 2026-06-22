母子俱貴！南亞手握南電、南亞科 CCL 材料變 AI 供應鏈 成隱形科技股

南亞（1303）業內、業外營運帶勁，蛻變為傳產族群中的隱形科技股。南亞22日拉出第2根漲停，股價再寫新高，六個交易日內大漲57%，更有5萬張排隊等買。高階CCL材料轉型動能強勁，外資調高南亞目標價至200元；除此之外，法人亦表示，南亞子公司南電、南亞科獲利、股價表現均亮眼，南亞「母、子俱貴」，估值邏輯有望被重新改寫。

南亞目前持有南電60.97%，南亞科29.28%。根據南電公布4月獲利自結數推估，南亞前四個月可以認列的金額約為11.62億元，概算今年上半年可認列的獲利金額，有望接近去年全年認列獲利總數。南電公告4月自結獲利5.97億元，年增653.83%，EPS 0.92元；加上第1季獲利13.09億元，年增530.75%。兩者合計，南電今年前4個月自結獲利為19.06億元，前4月EPS 2.95元。

因南亞已於5月時調節部分南電持股，現行持股比率降至60.97%。若以最新持股比率粗估，南亞前四個月可望認列的投資收益，概估可能達到11.62億元；去年全年認列南電的損益金額，則為13.05億元。南亞科、南電今年以來股價表現強勢，同樣挹注南亞潛在估值。

此外，南亞旗下電子材料，也挹注南電營運，母、子公司業務往來，營運同旺。南亞先前指出，南電主要產品為ABF載板、BT載板等，隨著技術不斷快速推進，背後更仰賴南亞的CCL、銅箔、玻纖布等各種材料供應。南亞需配合南電的需求，規劃上游材料生產，釋股有助於南亞取得更多資金，以全力支持南電。

外資報告指出，隨著次世代電子材料布局逐步開花結果，南亞與產業領導廠商的差距可望於未來幾年逐步縮小。過去一年來，南亞已成功取得多項M7、M8等級材料訂單，並持續擴大產能。在AI需求強勁推升下，南亞目前環氧樹脂、玻纖布、玻纖絲產能利用率接近滿載；銅箔基板及銅箔，整體操作率也達八至九成。後續電子材料占營收比重，更有望進一步成長至六成。