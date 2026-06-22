森崴能源下市前最後交易日逆勢翻紅 股東會郭台強致歉

森崴能源（6806）22日召開股東常會，由於今日也是下市前的最後交易日，受到子公司富崴能源承攬台電離岸風電2期計畫成本暴增，以及海外子公司違約雙重利空夾擊，導致公司淨值轉負，將於23日終止上市。

森威今日股價並未深陷跌停，開盤觸及3.17元歷史新低後迅速拉升逆勢翻紅，盤中最高衝上3.56元，截至中午13時02分暫報3.44元，上漲0.20元，漲幅6.17%，成交量逾5,200張，末日交易呈現震盪。

這起財務危機主因富崴承攬台電工程，因通膨導致原物料與海事工程費用飆升，加上新加坡子公司遭違約拒付租金。森崴在2025年財報認列預期成本，慘吞158.65億元巨額虧損，每股虧損60元；今年第1季歸屬母公司淨損18.48億元，每股損失6.73元，最終因淨值轉負被迫下市。

今日股東常會上，董事長郭台強向股東致歉。總經理林坤煌會後表示，台電離岸風電2期計畫正全力拼今年底完工，但因風機廠Vestas與台電仍在談判，且須考量颱風與東北季風等氣候因素，不排除延至明年。目前27條海纜已完成24條，預計7月底前全數完成，而30支風機安裝後續至少需3至4個月。

針對小股東質疑大股東壓低股價利於私募，林坤煌澄清，公司因即將下市法規上已無法辦理私募，自救方案改為現金增資，僅需董事會通過即可。今日股東會已通過將額定資本額調高至80億元，為後續注入53億元募資空間。目前總股東人數達3萬1,238人，小股東表現理性，相關事宜將委由投保中心啟動調查。

森崴股價自4月初一路崩跌，從上市到下市僅歷時五年。雖然郭台強日前表明，計劃透過處分寶崴名下船舶及富威電力持股套現，以償還寶崴債務，但這套財務改善計劃能否在下市後徹底落實並讓公司起死回生，仍有待市場觀察。