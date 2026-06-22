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森崴能源千張大戶7人幫還在！下市前一天神祕買盤進場 股價一度漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
森崴能源明天將下市。圖／森崴能源提供
森崴能源明天將下市。圖／森崴能源提供

森崴能源（6806）22日舉辦股東會，針對森崴能源明天將下市，董事長郭台強向股東們表達歉意。森崴能源指出，未來是否重新上市，需要等台電離岸風電2期完工之後再做評估，期盼今年結束工程，但氣候因素也可能到明年才完工。森崴能源下市前股價不跌反漲，並一度漲停，盤中漲幅逾5%。

森崴能源受子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期」專案的虧損影響，第1季稅後淨損18.48億元，每股淨損6.82元，且淨值轉為負1.82億元，會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告，淨值轉負數，導致將下市。

證交所5月13日公告，森崴能源因最新財報顯示淨值轉為負數，已觸及營業細則下市標準，將於6月23日正式終止上市。

值得注意的是，森崴能源在5月15日當周千張大戶為11人，隔週5月22日僅剩7人，但這7人大戶之後不僅持續持有股票，甚至逆勢買進，持股比例由5/22的54.52%，至6/18成長至59.45%，成長近5個百分點。

總股東人數也由5/22的38,566人，減少至6/18的31,238，等同大戶將其他小股東的籌碼收回。

森崴能源是否能在下市後重返證券市場？森崴能源總經理林坤煌指出，須等台電離岸風電2期順利結束再做打算，股東會將資本額由目前的27億元調高至80億元，未來董事會通過即能辦理現金增資。

森崴能源下市前股價剩3元多，但今日不跌反漲，盤中漲幅逾5%，自5/13起累計跌幅達八成。

森崴能源

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