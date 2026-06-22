南亞攻高階材料有成 外資調升目標價至200元

南亞（1303）22日開盤即以152.5元拉至漲停，成交量高達4.2萬餘張。美系券商發布報告指出，南亞M8-M10的銅箔基板（CCL）及T-glass產品進展良好，預期至2028年，南亞人工智慧（AI）等級產品將占產品組合逾半；並看好大宗規格材料整體將隨AI需求上升，延長漲價周期，將持續推升南亞獲利。

券商預估，未來幾年內，南亞與台光電（2383）、日東紡（Nittobo）等業界龍頭之間的差距將逐步縮小。並認為市場普遍低估南亞目標價，而更加青睞單純的PCB材料供應鏈公司，據券商概算，今年迄今為止，AI材料相關公司的材料平均漲幅約達182%。

券商指出，直到2025年，特殊級電子材料營收占比仍不到一成，產品主要集中於M4、M6等級銅箔基板（CCL）及E-glass玻纖布，因此獲利表現仍帶有較高景氣循環特性。儘管南亞當時的CCL產能規模已與台光電相近，但受限於產品等級與平均售價（ASP）較低，其CCL營收規模仍不到台光電的一半。

不過，隨著次世代電子材料布局逐步開花結果，南亞與產業領導廠商的差距可望於未來幾年逐步縮小。過去一年來，南亞已成功取得多項M7、M8等級材料訂單，並持續擴大產能；此外，市場傳出南亞亦為輝達（NVIDIA）M10材料送樣測試的三家供應商之一，有望進一步切入AI伺服器高階材料供應鏈。

在玻纖材料方面，南亞亦成功推出高階T-glass產品，並規劃至2028年將產能擴增至目前的三倍。由於公司現階段多數產品線產能利用率已接近滿載，且下一波較具規模的銅箔擴產計畫預計至2027年第一季才會啟動，未來營運成長動能將主要來自三大催化劑，包括：一、高階M9、M10材料順利通過客戶認證；二、高毛利電子材料產能持續擴張；三、受惠產品組合優化及產品價格調升，帶動獲利預估進一步上修。