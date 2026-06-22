兩大產品傳捷報 法人調升高力目標價逾60%

高力（8996）隨板式熱交換器順利切入美國雲端服務供應商（CSP）供應鏈，預計下半年開始出貨，加上燃料電池再傳捷報，法人上修2027、2028年獲利預估值，換算年增率各為76%、67%，並調高目標價逾60%。

大型本國投顧分析，高力以往資料中心液冷營收主要集中單一美系大型伺服器品牌廠，傳出成功以做為in-row CDU關鍵零組件的板式熱交換器切入美系CSP供應鏈，目標今年下半年開始出貨，預期未來數年資料中心散熱將成為該業務最具潛力的成長動能。

此外，高力持續開拓該市場中的新商業模式，例如Manifold與系統產品的ODM 業務，法人預估，2026、2027、2028年液冷相關營收占比將分別達51%、49%、46%，2025至2028年液冷營收年複合成長率達96%。

在燃料電池方面，高力美系客戶持續宣布新合作夥伴關係，最新專案為與美國Neocloud業者Nebius合作，主要為AI資料中心供電；至於與甲骨文及American Electric Power合作持續進行中。

考量建置期短、噪音低、不需用水等優勢，法人認為，該客戶SOFC技術將成為AI資料中心最具可行性的On-site電源方案。預計目標於2026年底將燃料電池產能翻倍增加至2GW，並未來每6至9個月再增加1GW產能。

高力重申將相應加速Hot box擴產計畫，但可能會超過原先2028年擴產6至7倍產能擴充幅度的目標，法人目前預估2025至2028年燃料電池營收年複合成長率將達109%。