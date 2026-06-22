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南亞開盤152.5元漲停再創新高價 外資喊讚調升目標價
南亞（1303）22日開盤即衝上152.5元亮燈漲停，再創新高價。外資指出，南亞AI等級產品至2028年占產品組合可能超過50%。
美系券商表示，M8-M10 CCL及T-glass進展良好；AI等級產品至後年可能占產品組合超過50%。券商預期南亞與台光電（2383）及Nittobo等產業領導者之間的差距將在未來幾年逐漸縮小。上修獲利預估反映漲價及AI用產品占比提升，上修2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）至8.6/13.4元，以今明年的23x/15x PE評價，同步升目標。
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