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炎洲、長興等23日起舉行股東會
炎洲（4306）、誠泰科（4767）、南良、雙鍵（4764）、益材科技、福懋（1434）、長興（1717）等化工、材料業者股東會23日起陸續登場。中下游化工、材料業者3月起，受中東戰事影響原料漲價，帶動產品價格上行，今年來營收多呈向上趨勢；當中更有不少業者營運切入人工智慧（AI）、半導體材料供應鏈，未來的轉型步伐與規劃備受股東關注。
長興及旗下「小金雞」、子公司長廣均於下周舉行股東會。長興電子材料、半導體封裝材料，今年展望俱佳。長廣主要產品為三段式真空壓模機，技術獨步全球，受惠於ABF載板需求火熱，法人看好長廣今年表現。長廣於致股東報告書中指出，預估隨2025年庫存逐步去化，高階ABF載板需求將全面復甦。
雙鍵今年出貨動能持續暢旺，更啟動增資計畫；並向化工業者欣晃科技租賃位於台中南屯工業區的廠區，支應公司長期發展所需。
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