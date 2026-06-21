南山股東會 鎖定三重點

壽險業股東常會陸續登場，南山人壽、三商美邦人壽（2867）將分別於23日、26日召開股東常會，南山人壽部分，市場聚焦接新制後，財務及資本變化、未來是否啟動併購計劃，以及掛牌進度等三大重點。

南山人壽將於23日召開股東常會，其去年合併稅後純益達289.68億元，合併資產總值更突破5.6兆元。為強化財務結構並充實接軌資本，南山人壽在去年度透過國內發行公司債及新加坡子公司跨海募資，去年合計募集約392億元次順位公司債，剩餘約228億元額度規劃於今年持續執行。

在商品策略上，近期衛福部提及保險公司將於年底前開發在宅醫療新保單，亦將成股東會聚焦重點。

截至目前，已有國泰人壽表態近期送件給金管會申請在宅醫療新保單試辦業務，而南山人壽長期關注高齡化社會的醫療需求，外界關注是否也有相關計劃。

三商美邦人壽隨後於26日召開股東會，這也是與玉山金整併前的最後一次股東會，其資本適足情形與財務改善計畫，以及未來的發展藍圖，將是市場與股東關心的核心議題。三商壽去年度新契約保費收入達356.7億元，總資產達1.66兆元，去年度稅後純益為11.78億元，每股盈餘（EPS）為0.2元。

針對外界關注的資本適足率（RBC）監理要求，三商壽去年底資本適足率為166.82%，未達法定標準「資本適足」程度，三商壽表示，為厚實資本，已依主管機關核准之資本強化計劃，去年度發行四期有擔保累積次順位債，發行總額達175.3億元，並完成現金增資10.5億元，未來公司將持續厚實資本，以符合監理要求。